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Константинова Елена

Место рождения

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Упоминание
1845 ст.
Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Смерть
Неизвестно

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