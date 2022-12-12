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Wilhelm

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Место рождения

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

30.04.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1892

Отец: Muru Zacharias

Мать: Muru Anna

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Бракосочетание
10.06.1923

Жена: Хильма Николаевна

Рождение ребёнка
09.11.1924

Дочь: Эльза Васильевна

Мать ребёнка: Хильма Николаевна

Рождение ребёнка
02.02.1927

Дочь: Лина Васильевна

Мать ребёнка: Хильма Николаевна

Смерть
Неизвестно
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