Wilhelm
Место рождения
Дата рождения30.04.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1892
Отец: Muru Zacharias
Мать: Muru Anna
Löytysi / Левдузи
Бракосочетание
10.06.1923
Жена: Хильма Николаевна
Рождение ребёнка
09.11.1924
Дочь: Эльза Васильевна
Мать ребёнка: Хильма Николаевна
Рождение ребёнка
02.02.1927
Дочь: Лина Васильевна
Мать ребёнка: Хильма Николаевна
Смерть
Неизвестно