Дворянкин Виктор Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.07.1950
Дата смерти11.02.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1950
Рождение ребёнка
31.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.02.1992
Воркута, Воркута, Республика Коми