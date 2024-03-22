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Дворянкин Виктор Владимирович

Место рождения

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

09.07.1950

Дата смерти

11.02.1992

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1950

Отец: Дворянкин Владимир Алексеевич

Мать: Дворянкина Пелагея Семёновна

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.02.1992
Воркута, Воркута, Республика Коми
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