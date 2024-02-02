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Никита Васильев

Место рождения

с.Толбина вотчины князя Н.Б.Юсупова

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

23.12.1799

Пол

Мужской

Отец

Около 1683 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1727 г.р.

Дети

Около 1770 г.р.

Добавил:

ВC
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Василий Афанасьев

Мать: не указана

с.Толбина вотчины князя Н.Б.Юсупова
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Тимофей Никитин

Мать ребёнка: Акулина Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Борисова

Смерть
23.12.1799
с.Толбина вотчины князя Н.Б.Юсупова
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
24.12.1799
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