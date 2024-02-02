Никита Васильев
Место рожденияс.Толбина вотчины князя Н.Б.Юсупова
Дата рожденияОколо 1728
Дата смерти23.12.1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Василий Афанасьев
с.Толбина вотчины князя Н.Б.Юсупова
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Тимофей Никитин
Мать ребёнка: Акулина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Борисова
Смерть
23.12.1799
с.Толбина вотчины князя Н.Б.Юсупова
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
24.12.1799