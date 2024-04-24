Кривцов Василий Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривцов Исай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривцова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривцов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривцова Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривцов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривцов Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно