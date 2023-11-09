Кудрявцев Марк Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Марк Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.?

Отец: не указан

Мать: Кудрявцева Светлана Александровна

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