Крестьянинова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрестьянинова Екатерина Ивановна

Крестьянинова Екатерина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1922

Дата смерти

12.07.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1922

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестьянинов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестьянинов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестьянинов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестьянинов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крестьянинов Владимир Иванович

Смерть
12.07.1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close