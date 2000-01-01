Крестьянинова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1922
Дата смерти12.07.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1922
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1992