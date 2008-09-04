Цесарская Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1929
Дата смерти04.09.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цесарский Пётр Павлович
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
04.09.2008