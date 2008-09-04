Цесарская Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цесарская Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1929

Дата смерти

04.09.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цесарский Пётр Павлович

Рождение ребёнка
18.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цесарский Пётр Павлович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
04.09.2008

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