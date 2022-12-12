Подосетников Кирил Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подосетников Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Новиченко Мария Кириловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосетников Иван Кирилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосетников Федор Кирилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Репище, Туровлянская волость, Полоцкий уезд