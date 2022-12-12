Подосетников Кирил Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосетников Кирил Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подосетников Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Новиченко Мария Кириловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосетников Иван Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосетников Федор Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Репище, Туровлянская волость, Полоцкий уезд
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