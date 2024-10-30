Родионова Марфа Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Родионова) Олимпиада Кириловна
Отец ребёнка: Родионов Кирил Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Пищальникова (Родионова) Христина Кириловна
Отец ребёнка: Родионов Кирил Евсеевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Родионов Николай Кирилович
Отец ребёнка: Родионов Кирил Евсеевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Родионов Кирил Евсеевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Родионов Кирил Евсеевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Родионов Герасим Кирилович
Отец ребёнка: Родионов Кирил Евсеевич
Рождение ребёнка
03.08.1826
Дочь: (Родионова) Фекла Кириловна
Отец ребёнка: Родионов Кирил Евсеевич
Рождение ребёнка
10.12.1829
Сын: Родионов Игнатий Кирилович
Отец ребёнка: Родионов Кирил Евсеевич
Смерть
Неизвестно