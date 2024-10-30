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Родионова Марфа Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Родионова) Олимпиада Кириловна

Отец ребёнка: Родионов Кирил Евсеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Кирил Евсеевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Пищальникова (Родионова) Христина Кириловна

Отец ребёнка: Родионов Кирил Евсеевич

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Родионов Николай Кирилович

Отец ребёнка: Родионов Кирил Евсеевич

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Родионов Марк Кирилович

Отец ребёнка: Родионов Кирил Евсеевич

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Родионов Лука Кирилович

Отец ребёнка: Родионов Кирил Евсеевич

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Родионов Герасим Кирилович

Отец ребёнка: Родионов Кирил Евсеевич

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
03.08.1826

Дочь: (Родионова) Фекла Кириловна

Отец ребёнка: Родионов Кирил Евсеевич

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.12.1829

Сын: Родионов Игнатий Кирилович

Отец ребёнка: Родионов Кирил Евсеевич

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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