Фаррахова (Хатмуллина) Физалия Абдулхаировна 18.10.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фаррахова (Хатмуллина) Физалия Абдулхаировна

Место рождения

Вояды, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.10.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Вояды, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1962

Дочь: Халикова (Фаррахова) Гузалия Вакиловна

Отец ребёнка: Фаррахов Вакил Нуртдинович

Янбарис, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1964

Сын: Фаррахов Айрат Вакилович

Отец ребёнка: Фаррахов Вакил Нуртдинович

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