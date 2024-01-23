Поворин Василий Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоворин Василий Митрофанович

Поворин Василий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поворин Митрофан Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поворин Егор ( предположительно )

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поворина Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поворина Надежда

Место жительства
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.