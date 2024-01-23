Поворин Василий Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поворин Митрофан Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поворин Егор ( предположительно )
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поворина Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поворина Надежда
Место жительства
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно