Маматказин Ибрагим Нигматуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маматказин Ибрагим Нигматуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.?.1897

Дата смерти

27.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.?.1897

Отец: Маматказин Нигматулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маматказин Фарид Ибрагимович

Мать ребёнка: Бурнашева Хадича Хусаиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маматказин Рустам Ибрагимович

Мать ребёнка: Бурнашева Хадича Хусаиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маматказина Разия Ибрагимовна

Мать ребёнка: Бурнашева Хадича Хусаиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маматказин Ринат Ибрагимович

Мать ребёнка: Бурнашева Хадича Хусаиновна

Рождение ребёнка
02.05.1923

Сын: Маматказин Шамиль Ибрагимович

Мать ребёнка: Бурнашева Хадича Хусаиновна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Маматказина Алия Ибрагимовна

Мать ребёнка: Бурнашева Хадича Хусаиновна

Смерть
27.08.1957

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