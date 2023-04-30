Маматказин Ибрагим Нигматуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.?.1897
Дата смерти27.08.1957
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.?.1897
Отец: Маматказин Нигматулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маматказин Фарид Ибрагимович
Мать ребёнка: Бурнашева Хадича Хусаиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маматказин Рустам Ибрагимович
Мать ребёнка: Бурнашева Хадича Хусаиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маматказина Разия Ибрагимовна
Мать ребёнка: Бурнашева Хадича Хусаиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маматказин Ринат Ибрагимович
Мать ребёнка: Бурнашева Хадича Хусаиновна
Рождение ребёнка
02.05.1923
Сын: Маматказин Шамиль Ибрагимович
Мать ребёнка: Бурнашева Хадича Хусаиновна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Маматказина Алия Ибрагимовна
Мать ребёнка: Бурнашева Хадича Хусаиновна
Смерть
27.08.1957