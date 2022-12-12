Талдыкин Федор Егорович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Талдыкин Егор Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Талдыкина Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Талдыкина Авдотья Архиповна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Талдыкин Никита Федорович
Мать ребёнка: Талдыкина Авдотья Архиповна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Талдыкина Мария Федоровна
Мать ребёнка: Талдыкина Авдотья Архиповна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Талдыкин Андрей Федорович
Мать ребёнка: Талдыкина Авдотья Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно