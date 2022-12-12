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Талдыкин Федор Егорович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Талдыкин Егор Ефимович

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Талдыкина Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Талдыкина Авдотья Архиповна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Талдыкин Никита Федорович

Мать ребёнка: Талдыкина Авдотья Архиповна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Талдыкина Мария Федоровна

Мать ребёнка: Талдыкина Авдотья Архиповна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Талдыкин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Талдыкина Авдотья Архиповна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Авдотья Архиповна

Смерть
Неизвестно
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