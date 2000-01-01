Петряшев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Пустохина Фелиуста Алексеева

Мать ребёнка: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5XMR?i=82&cat=1323325
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряшев Акиндин Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряшев Николай Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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