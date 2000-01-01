Петряшев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Пустохина Фелиуста Алексеева
Мать ребёнка: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5XMR?i=82&cat=1323325
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петряшев Акиндин Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петряшев Николай Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно