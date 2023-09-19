Мария Якубовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Невмержицкий Якуб Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан