Мария Якубовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Якубовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Невмержицкий Якуб Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

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