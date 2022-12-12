Виноградов Капитон Андреевич
Место рожденияс. Ясеновое, Тульская область
Дата рождения1853
Дата смерти22.04.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ясеновое, Тульская область
Место жительства
С 1879 по 1877
Большое Руново, Кашира, Московская область
Место жительства
С 1887 по 1899
Спас-Тешилово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
22.04.1932