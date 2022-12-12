Виноградов Капитон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Капитон Андреевич

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Место рождения

с. Ясеновое, Тульская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

22.04.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ясеновое, Тульская область
Место жительства
С 1879 по 1877
Большое Руново, Кашира, Московская область
Место жительства
С 1887 по 1899
Спас-Тешилово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
22.04.1932
Тула, город Тула, Тульская область
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