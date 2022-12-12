Лозинский Михаил Леонидович
Место рождения
Дата рождения20.07.1886
Дата смерти31.01.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1955
Место жительства
Неизвестно
Берлин, Германия
Смерть
31.01.1955