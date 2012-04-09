Подымов Юрий Егорович
Место рождения
Дата рождения01.08.1933
Дата смерти09.04.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933
Отец: Подымов Егор Иванович
Мать: Подымова Анна Яковлевна
Бракосочетание
11.08.1953
Жена: Подымова Нина Даниловна
Рождение ребёнка
10.05.1954
Дочь: Тимошина Алевтина Юрьевна
Мать ребёнка: Подымова Нина Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1956
Сын: Михайлов? Николай
Мать ребёнка: Валентина
Казахстан, п.Малые...
Рождение ребёнка
13.02.1959
Мать ребёнка: Подымова Нина Даниловна
Рождение ребёнка
04.11.1961
Дочь: Боршковская Галина Юрьевна
Мать ребёнка: Подымова Нина Даниловна
Смерть
09.04.2012
Похороны
Неизвестно