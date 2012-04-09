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Подымов Юрий Егорович

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Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.08.1933

Дата смерти

09.04.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933

Отец: Подымов Егор Иванович

Мать: Подымова Анна Яковлевна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.08.1953

Жена: Подымова Нина Даниловна

Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.05.1954

Дочь: Тимошина Алевтина Юрьевна

Мать ребёнка: Подымова Нина Даниловна

Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Михайлов? Николай

Мать ребёнка: Валентина

Казахстан, п.Малые...
Рождение ребёнка
13.02.1959

Сын: Подымов Анатолий Юрьевич

Мать ребёнка: Подымова Нина Даниловна

Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.11.1961

Дочь: Боршковская Галина Юрьевна

Мать ребёнка: Подымова Нина Даниловна

Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
09.04.2012
Семеновское, Ступино, Московская область
Похороны
Неизвестно
Семеновское, Ступино, Московская область
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