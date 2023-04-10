Шиляева (Хриденко) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиляева (Хриденко) Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1957

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1957

Отец: Хриденко Владимир Григорьевич

Мать: не указана

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