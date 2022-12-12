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Лукъянчикова Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Лукъянчиков Иван Степанович

Отец ребёнка: Лукъянчиков Евграф Степанович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Лукъянчиков Василий Евграфович

Отец ребёнка: Лукъянчиков Евграф Степанович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Лукъянчиков Семён Евграфович

Отец ребёнка: Лукъянчиков Евграф Степанович

Рождение ребёнка
12.07.1923

Дочь: Лукъянчикова Мария Евграфовна

Отец ребёнка: Лукъянчиков Евграф Степанович

Рождение ребёнка
21.07.1925

Дочь: Лукъянчикова Антонина Евграфовна

Отец ребёнка: Лукъянчиков Евграф Степанович

Рождение ребёнка
31.01.1928

Дочь: Лукъянчикова Валентина Евграфовна

Отец ребёнка: Лукъянчиков Евграф Степанович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Старчукова Александра Евграфовна

Отец ребёнка: Лукъянчиков Евграф Степанович

Любицкое, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
1956
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