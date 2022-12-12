Лукъянчикова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Лукъянчиков Иван Степанович
Отец ребёнка: Лукъянчиков Евграф Степанович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Лукъянчиков Василий Евграфович
Отец ребёнка: Лукъянчиков Евграф Степанович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Лукъянчиков Семён Евграфович
Отец ребёнка: Лукъянчиков Евграф Степанович
Рождение ребёнка
12.07.1923
Дочь: Лукъянчикова Мария Евграфовна
Отец ребёнка: Лукъянчиков Евграф Степанович
Рождение ребёнка
21.07.1925
Дочь: Лукъянчикова Антонина Евграфовна
Отец ребёнка: Лукъянчиков Евграф Степанович
Рождение ребёнка
31.01.1928
Дочь: Лукъянчикова Валентина Евграфовна
Отец ребёнка: Лукъянчиков Евграф Степанович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Старчукова Александра Евграфовна
Отец ребёнка: Лукъянчиков Евграф Степанович
Любицкое, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
1956