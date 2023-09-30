Белова (Рудакова) Марья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Рудакова) Марья Ефремовна

Место рождения

Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

30.04.1867

Дата смерти

20.07.1940

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1867

Отец: Рудаков Ефрем Михайлович

Мать: Рудакова (Волокитина) Вера Иннокентьева

Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
29.09.1885

Муж: Белов Иван Еремеевич

Рождение ребёнка
20.07.1886

Сын: Белов Илья Иванов

Отец ребёнка: Белов Иван Еремеевич

Рождение ребёнка
Около 19.09.1887

Сын: Белов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Еремеевич

Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Белова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Еремеевич

Рождение ребёнка
04.05.1901

Дочь: Белова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Еремеевич

Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.01.1904

Сын: Белов Семён Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Еремеевич

Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
20.07.1940
Похороны
20.07.1941

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