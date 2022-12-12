Бестужев-Рюмин Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения10.12.1873
Дата смерти23.03.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1873
Место жительства
По 1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1904 по 1905
г. Порт-Артур, Китай
Место жительства
С 1916
Дальний Восток
Смерть
23.03.1917
Место жительства
С 1917 по 1917