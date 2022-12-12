Бестужев-Рюмин Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБестужев-Рюмин Анатолий Иванович

Бестужев-Рюмин Анатолий Иванович

avatar

Место рождения

Рыбинское Заручье, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.12.1873

Дата смерти

23.03.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинское Заручье, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1873
Рыбинское Заручье, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
По 1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1904 по 1905
г. Порт-Артур, Китай
Место жительства
С 1916
Дальний Восток
Смерть
23.03.1917
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Место жительства
С 1917 по 1917
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close