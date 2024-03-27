Рахимов Салих Губайдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Салих Губайдуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1907

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Рахимов (Мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович

Мать: Рахимова Шамсиямал 1 Жена

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахимова (Галилова) Максюма Хайретдиновна

Рождение ребёнка
17.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова (Галилова) Максюма Хайретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова (Галилова) Максюма Хайретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1942
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно

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