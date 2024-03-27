Рахимов Салих Губайдуллович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рахимова (Галилова) Максюма Хайретдиновна
Рождение ребёнка
08.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рахимова (Галилова) Максюма Хайретдиновна
Смерть
1942
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно