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Зубрилов Григорий Григорьев

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.09.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1916 ст.

Отец: Зубрилов Григорий Филаретов

Мать: Зубрилова Анна Иванова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки состоящий на военной службе Григорий Филаретов Зубрилов и законная жена Анна Иванова,оба православные
Крещение
14.09.1916 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Илья Ерастов Сухов и той же деревни крестьянская девица Мария Евфремова Спирчина
Смерть
Неизвестно

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