Зубрилов Григорий Григорьев
Место рождения
Дата рождения12.09.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1916 ст.
Деревни Нератовки состоящий на военной службе Григорий Филаретов Зубрилов и законная жена Анна Иванова,оба православные
Крещение
14.09.1916 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Илья Ерастов Сухов и той же деревни крестьянская девица Мария Евфремова Спирчина
Смерть
Неизвестно