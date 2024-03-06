Саликова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саликова Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1988

Отец: Саликов Сергей Геннадьевич

Мать: Мерзлая Елена Владимировна

Рождение ребёнка
09.11.2014

Дочь: Верхозина Ярослава Васильена

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.2017

Сын: Верхозин Илья Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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