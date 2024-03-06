Саликова Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1988
Рождение ребёнка
09.11.2014
Дочь: Верхозина Ярослава Васильена
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.2017
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности