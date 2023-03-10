(Голева) Аграфена Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Голев Тимофей Филимонов
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Голев Федот
Отец ребёнка: Голев Тимофей Филимонов
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Голев Лука
Отец ребёнка: Голев Тимофей Филимонов
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Голев Тимофей Филимонов