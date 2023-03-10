(Голева) Аграфена Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голева) Аграфена Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1839 г.р.
Около 1841 г.р.
Около 1844 г.р.
Около 1846 г.р.

Добавил:

АМ
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Место
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Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Голев Тимофей Филимонов

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Голев Федот

Отец ребёнка: Голев Тимофей Филимонов

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Голев Лука

Отец ребёнка: Голев Тимофей Филимонов

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Голев Тимофей Филимонов

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