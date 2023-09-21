Головкова (Хрусталева) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкова (Хрусталева) Елизавета Федоровна

Место рождения

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Хрусталев Федор Иовлевич

Мать: Хрусталева Анна Ивановна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1845

Муж: Головков Николай Александрович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Головков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Головков Николай Александрович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Головков Петр Николаевич

Отец ребёнка: Головков Николай Александрович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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