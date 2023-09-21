Головкова (Хрусталева) Елизавета Федоровна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Хрусталев Федор Иовлевич
Мать: Хрусталева Анна Ивановна
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
1846
Сын: Головков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Головков Николай Александрович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Головков Николай Александрович
Смерть
Неизвестно