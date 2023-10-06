(Косяровская) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Косяровская) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косяровский Иван Матвеевич

Мать: Косяровская Мария Ильинична

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Синельникова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кованько Николай Федорович

Рождение ребёнка
04.05.1845

Дочь: Лишина София Николаевна

Отец ребёнка: Кованько Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трубникова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Кованько Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кованько Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
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