(Косяровская) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Синельникова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кованько Николай Федорович
Рождение ребёнка
04.05.1845
Дочь: Лишина София Николаевна
Отец ребёнка: Кованько Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трубникова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Кованько Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно