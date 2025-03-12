Степанова (Каплина Каплин) Евдокия Николаевна 14.03.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанова (Каплина Каплин) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1901

Дата смерти

01.01.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1901

Отец: Каплин Николай Андреевич

Мать: Каплина Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.05.1929

Дочь: (Степанова) Елена Александровна

Отец ребёнка: ?

Смерть
01.01.1976
Шиханы 2-е, город областного подчинения Вольск, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Шиханы 2-е, город областного подчинения Вольск, Саратовская область

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