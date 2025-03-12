Степанова (Каплина Каплин) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1901
Дата смерти01.01.1976
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1901
Отец: Каплин Николай Андреевич
Мать: Каплина Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1929
Дочь: (Степанова) Елена Александровна
Отец ребёнка: ?
Смерть
01.01.1976
Похороны
Неизвестно