Сидорова/Трофимова (Мирон.?) Ульяна
Место рождения
Дата рождения?.11.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1870
Отец: Мирон
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1886
Рождение ребёнка
22.12.1889
Сын: Трофимов Василий
Отец ребёнка: Трофимов/сидоров Михаил
Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1899
Сын: Трофимов Петр
Отец ребёнка: Трофимов/сидоров Михаил
Смерть
Неизвестно