Сидорова/Трофимова (Мирон.?) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова/Трофимова (Мирон.?) Ульяна

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Место рождения

Точна, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

?.11.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
?.11.1870

Отец: Мирон

Мать: не указана

Точна, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
07.02.1886

Муж: Трофимов/сидоров Михаил

Рождение ребёнка
22.12.1889

Сын: Трофимов Василий

Отец ребёнка: Трофимов/сидоров Михаил

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Трофимов Петр

Отец ребёнка: Трофимов/сидоров Михаил

Смерть
Неизвестно
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