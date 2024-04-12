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Трубачев Иван Демидович

Место рождения

Боброво, Никольская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Боброво, Никольская волость, Сольвычегодский уезд
Дата рождения высислена исходя из записи о рождении сына Павла Место рождения - из воспоминаний Павлы Николаевны Воронцовой (Бяковой) - см. записи Трубина М. К.
Поручитель
24.01.1883
Безсрочно отпускной рядовой Иван Трубачев На свадьбе Михиала Ивановича Старцова из д. Семеновской. Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 90 разворот 89 (110 зачёркн... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Трубачев Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Год рождения вычислен исходя из записи о смерти в октябре 1889 года в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
09.03.1891

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Трубачева Александра Карповна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Близнецы с Пелагеей Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
09.03.1891

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Трубачева Александра Карповна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Близнецы с Дарьей Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
28.10.1892

Дочь: Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Запись о рождении в метрической книге Спасской Поршенской церкви Вычислено исходя из записи о смерти в возрасте 6 месяцев в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
13.08.1894

Сын: Трубачев Павел Иванович

Мать ребёнка: Трубачева Александра Карповна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
В д. Масловская Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Военная служба
До 1894
Приходский отставной солдат Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви о рождении сына Павла в 1894 году В 1889 году в записи о смерти сына Александра указан как бессрочно отпускной рядов... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1902

Дочь: Бякова Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Трубачева Александра Карповна

Дата рождения указана в записях краеведа Трубина М. К.
Рождение ребёнка
24.10.1904

Сын: Трубачев Серафим Иванович

Мать ребёнка: Трубачева Александра Карповна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубачева Александра Карповна

Смерть
Неизвестно
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