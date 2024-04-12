Трубачев Иван Демидович
Место рождения
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
До 1876
Дата рождения высислена исходя из записи о рождении сына Павла Место рождения - из воспоминаний Павлы Николаевны Воронцовой (Бяковой) - см. записи Трубина М. К.
Поручитель
24.01.1883
Безсрочно отпускной рядовой Иван Трубачев На свадьбе Михиала Ивановича Старцова из д. Семеновской. Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 90 разворот 89 (110 зачёркн... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Трубачев Александр Иванович
Год рождения вычислен исходя из записи о смерти в октябре 1889 года в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
09.03.1891
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Трубачева Александра Карповна
Близнецы с Пелагеей Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
09.03.1891
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Трубачева Александра Карповна
Близнецы с Дарьей Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
28.10.1892
Дочь: Алевтина Ивановна
Запись о рождении в метрической книге Спасской Поршенской церкви Вычислено исходя из записи о смерти в возрасте 6 месяцев в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
13.08.1894
Мать ребёнка: Трубачева Александра Карповна
В д. Масловская Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Военная служба
До 1894
Приходский отставной солдат Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви о рождении сына Павла в 1894 году В 1889 году в записи о смерти сына Александра указан как бессрочно отпускной рядов... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1902
Дочь: Бякова Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Трубачева Александра Карповна
Дата рождения указана в записях краеведа Трубина М. К.
Рождение ребёнка
24.10.1904
Сын: Трубачев Серафим Иванович
Мать ребёнка: Трубачева Александра Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно