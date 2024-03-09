Крючков Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючков Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1986 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1963

Отец: Крючков Алексей

Мать: Рогулина Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
24.08.1986

Сын: Крючков Евгений Викторович

Мать ребёнка: Крючкова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крючкова Наталья Ивановна

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