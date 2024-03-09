Крючков Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1963
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1963
Отец: Крючков Алексей
Мать: Рогулина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
24.08.1986
Сын: Крючков Евгений Викторович
Мать ребёнка: Крючкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крючкова Наталья Ивановна