Шерова (Хапкова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерова (Хапкова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Чудь, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

09.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Хапков Иван Ильич

Мать: Хапкова Татьяна Фроловна

Чудь, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1943

Дочь: Орлова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Пертово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.08.1951

Дочь: Шерова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
09.10.1997
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