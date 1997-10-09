Шерова (Хапкова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти09.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Хапков Иван Ильич
Мать: Хапкова Татьяна Фроловна
Рождение ребёнка
22.04.1943
Дочь: Орлова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Пертово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.08.1951
Дочь: Шерова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
09.10.1997