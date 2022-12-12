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Аронова Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

29.12.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1905 ст.

Муж: Аронов Иван Сергеевич

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1906 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Аронов Иван Сергеевич

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1907 ст.

Сын: Аронов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Аронов Иван Сергеевич

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1910

Сын: Аронов Павел Иванович

Отец ребёнка: Аронов Иван Сергеевич

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1913

Сын: Аронов Василий Иванович

Отец ребёнка: Аронов Иван Сергеевич

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1914

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Аронов Иван Сергеевич

Рождествено, Истра, Московская область
Смерть
29.12.1916
Рождествено, Истра, Московская область
Рожа
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