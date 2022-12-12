Аронова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884 ст.
Дата смерти29.12.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1905 ст.
Рождение ребёнка
18.03.1906 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Аронов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
19.09.1907 ст.
Отец ребёнка: Аронов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
01.07.1910
Отец ребёнка: Аронов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
04.03.1913
Отец ребёнка: Аронов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
15.05.1914
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Аронов Иван Сергеевич
Смерть
29.12.1916
Рожа