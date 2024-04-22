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Лежев Степан Федотович

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Лежев Федот

Мать: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лежев Иван Степанович

Мать ребёнка: Лежева Хавронья Ивановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лежев Федор Степанович

Мать ребёнка: Лежева Хавронья Ивановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
?.11.1857

Дочь: Лежева Надежда Степановна

Мать ребёнка: Лежева Хавронья Ивановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лежева Хавронья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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