Лежев Степан Федотович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Лежев Федот
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Лежева Хавронья Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Лежева Хавронья Ивановна
Рождение ребёнка
?.11.1857
Дочь: Лежева Надежда Степановна
Мать ребёнка: Лежева Хавронья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лежева Хавронья Ивановна
Смерть
Неизвестно