Александров Савка Елисеев сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1597
Дата смертиС 1648 по 1679
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1597
Отец: Олифант Елисейко Александров сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1627
Сын: Елисеев Любимко Савин сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Меньшой Савин сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Большой Савин сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
С 1648 по 1679