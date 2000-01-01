Александров Савка Елисеев сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Савка Елисеев сын

Александров Савка Елисеев сын

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1597

Дата смерти

С 1648 по 1679

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1597

Отец: Олифант Елисейко Александров сын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1627

Сын: Елисеев Любимко Савин сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Меньшой Савин сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Большой Савин сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Федка Савин сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Васка Савин сын

Мать ребёнка: не указана

Смерть
С 1648 по 1679
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close