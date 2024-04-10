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Смертин Семён Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Смертин Козма Фёдорович

Мать: Смертина (Зыкина) Евдокия Лукична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смертина Евдокия Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: (Смертина) Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Смертина Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: (Смертина) Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Смертина Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: (Смертина) Дарья Семёновна

Мать ребёнка: Смертина Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Смертин Феофан Семенович

Мать ребёнка: Смертина Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Смертин Василиск Семенович

Мать ребёнка: Смертина Евдокия Лаврентьевна

Смерть
После 1811

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