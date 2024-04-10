Смертин Семён Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: (Смертина) Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Смертина Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: (Смертина) Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Смертина Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: (Смертина) Дарья Семёновна
Мать ребёнка: Смертина Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Смертина Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Смертин Василиск Семенович
Мать ребёнка: Смертина Евдокия Лаврентьевна