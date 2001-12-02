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Трифоненкова Виктория Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2001

Отец: Трифоненков Владимир Владимирович

Мать: Трифоненкова Любовь Александровна

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