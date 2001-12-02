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Трифоненкова Виктория Владимировна
Трифоненкова Виктория Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.12.2001
Пол
Женский
Отец
Трифоненков Владимир Владимирович
1975 г.р.
Мать
Трифоненкова Любовь Александровна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2001
Отец:
Трифоненков Владимир Владимирович
Мать:
Трифоненкова Любовь Александровна
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