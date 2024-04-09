Оксинья Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксинья Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Стефанида Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатей Касьянов

Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Офросинья Игнатова

Отец ребёнка: Игнатей Касьянов

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Василей Игнатов

Отец ребёнка: Игнатей Касьянов

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