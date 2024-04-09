Оксинья Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Стефанида Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатей Касьянов
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Офросинья Игнатова
Отец ребёнка: Игнатей Касьянов
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Василей Игнатов
Отец ребёнка: Игнатей Касьянов