Франтов Борис Александровчи
Место рождения
Дата рождения27.04.1897 ст.
Дата смерти18.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1897 ст.
Рождение ребёнка
14.07.1919
Дочь: Франтова Галина Борисовна
Мать ребёнка: Сыробоярская Любовь Николаевна
Бракосочетание
22.07.1919
Развод
По 1926
Смерть
18.02.1943
Аджером, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Умер в лазарете Пезгомского л/п Устьвымлага