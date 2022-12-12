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Франтов Борис Александровчи

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

27.04.1897 ст.

Дата смерти

18.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1897 ст.

Отец: Франтов Александр Григорьевич

Мать: Франтова Мария Михайловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
14.07.1919

Дочь: Франтова Галина Борисовна

Мать ребёнка: Сыробоярская Любовь Николаевна

Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
22.07.1919

Жена: Сыробоярская Любовь Николаевна

Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Развод
По 1926

Жена: Сыробоярская Любовь Николаевна

Смерть
18.02.1943
Аджером, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Умер в лазарете Пезгомского л/п Устьвымлага
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