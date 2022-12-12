Брезгина София Васильевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.11.1894
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Брезгин Семён Иудович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Журавлева Вера Семеновна
Отец ребёнка: Брезгин Семён Иудович
Смерть
Неизвестно
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область