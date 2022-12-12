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Брезгина София Васильевна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.11.1894

Муж: Брезгин Семён Иудович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1895

Сын: Брезгин Борис Семёнович

Отец ребёнка: Брезгин Семён Иудович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Журавлева Вера Семеновна

Отец ребёнка: Брезгин Семён Иудович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
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