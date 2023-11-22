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Парамонов Юрий Михайлович
Парамонов Юрий Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
2022
Пол
Мужской
Отец
Парамонов Михаил Петрович
Мать
Парамонова (Волкова) Антонина Ивановна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Парамонов Михаил Петрович
Мать:
Парамонова Антонина Ивановна
Смерть
2022
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