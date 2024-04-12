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Шевнина Виктория Брониславовна
Шевнина Виктория Брониславовна
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
09.09.1976
Пол
Женский
Отец
Чугунов Бронислав Григорьевич
1937 г.р.
Мать
Василькова Елена Афанасьева
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1976
Отец:
Чугунов Бронислав Григорьевич
Мать:
Василькова Елена Афанасьева
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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