Лебедева София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева София Александровна

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Место рождения

Вичуга, Вичуга, Ивановская область

Дата рождения

18.02.1942

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1942

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Бракосочетание
06.03.1965

Муж: Кокуркин Юрий Николаевич

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Это была комсомольская свадьба)
Рождение ребёнка
07.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокуркин Юрий Николаевич

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокуркин Юрий Николаевич

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокуркин Юрий Николаевич

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
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