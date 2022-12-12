Лебедева София Александровна
Место рождения
Дата рождения18.02.1942
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1942
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.03.1965
Это была комсомольская свадьба)
Рождение ребёнка
07.12.1965
Рождение ребёнка
14.12.1968
Рождение ребёнка
14.12.1968