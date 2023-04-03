Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Между 1805 и 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 или 1767 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787 или 1788

Сын: Акинин Иван

Отец ребёнка: Акинин Яков

Рождение ребёнка
1789

Сын: Акинин Моисей

Отец ребёнка: Акинин Яков

Рождение ребёнка
1798

Сын: Акинин Кузьма

Отец ребёнка: Акинин Яков

Рождение ребёнка
1801

Сын: Акинин Илья

Отец ребёнка: Акинин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинин Яков

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1805 и 1816
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