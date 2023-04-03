Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиМежду 1805 и 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787 или 1788
Сын: Акинин Иван
Отец ребёнка: Акинин Яков
Рождение ребёнка
1789
Сын: Акинин Моисей
Отец ребёнка: Акинин Яков
Рождение ребёнка
1798
Сын: Акинин Кузьма
Отец ребёнка: Акинин Яков
Рождение ребёнка
1801
Сын: Акинин Илья
Отец ребёнка: Акинин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинин Яков
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1805 и 1816