Чепик Агриппина Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепик Агриппина Харитонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Чепик Иван Агеев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Чепик Артемон Иванов

Отец ребёнка: Чепик Иван Агеев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Чепик Иван Агеев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Чепик Иван Агеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепик Иван Агеев

Смерть
Неизвестно
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