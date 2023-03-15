Чепик Агриппина Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Чепик Иван Агеев
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чепик Артемон Иванов
Отец ребёнка: Чепик Иван Агеев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Чепик Иван Агеев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Чепик Иван Агеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чепик Иван Агеев
Смерть
Неизвестно