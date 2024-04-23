Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

21.01.1907

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Василий Максимович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
31.10.1877

Муж: Леонтий Иосифович

Рождение ребёнка
21.08.1880

Сын: Пётр Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.06.1882

Дочь: Акулина Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1884

Дочь: Прасковья Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1887

Дочь: Ефросинья Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.05.1894

Сын: Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1896

Сын: Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1897

Сын: Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1899

Сын: Максим Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1902

Дочь: Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Смерть
21.01.1907

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