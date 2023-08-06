Бабаян Тигран Арсенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаян Тигран Арсенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.2023

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.2023

Отец: Бабаян Арсен Рубенович

Мать: не указана

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