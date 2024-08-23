Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 12.03.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Алексей Прокопьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Дарья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.08.1833
Дочь: Ирина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 12.03.1834
Жена: Анисья
Смерть
После 12.03.1834