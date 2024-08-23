Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 12.03.1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Около 1828 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Алексей Прокопьевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Дарья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.08.1833

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 12.03.1834

Жена: Анисья

Смерть
После 12.03.1834

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